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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» предложит 40 млн за Левандовски

15 Июня 2022 • 20:25 Комментировать

В скором времени «Барселона» сделает «Баварии» новое предложение по Роберту Левандовски.

Напомним, что ранее каталонцы предлагали за польского нападающего около 32 млн евро – «Бавария» это предложение отвергла. Теперь, как информирует издание RMC Sport, «Барселона» предложит значительно больше – 40 млн.

Роберт Левандовски уже решил перейти в «Барселону». Он не будет продлевать с «Баварией» контракт, истекающий летом следующего года.

В прошедшем сезоне 33-летний форвард отметился 50 забитыми мячами и 7 результативными передачами в 46 поединках за мюнхенцев во всех соревнованиях.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
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