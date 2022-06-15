«Барселона» предложит 40 млн за Левандовски

В скором времени «Барселона» сделает «Баварии» новое предложение по Роберту Левандовски.

Напомним, что ранее каталонцы предлагали за польского нападающего около 32 млн евро – «Бавария» это предложение отвергла. Теперь, как информирует издание RMC Sport, «Барселона» предложит значительно больше – 40 млн.

Роберт Левандовски уже решил перейти в «Барселону». Он не будет продлевать с «Баварией» контракт, истекающий летом следующего года.

В прошедшем сезоне 33-летний форвард отметился 50 забитыми мячами и 7 результативными передачами в 46 поединках за мюнхенцев во всех соревнованиях.