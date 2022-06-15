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Хави уверен в подписании Левандовски

15 Июня 2022 • 11:47 Комментировать

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес ждет оформления трансфера нападающего Роберта Левандовски из мюнхенской «Баварии».

По сообщениям AS, специалист уверен, что сделка состоится. Хави рассчитывает, что польский голеадор присоединится к команде до 11 июля. Именно в этот день «сине-гранатовые» начнут подготовку к новому сезону.

Ранее сообщалось, что Левандовски не рассматривает других вариантов продолжения карьеры. Поляк твердо решил перейти в каталонский коллектив.

Цвета «Баварии» Роберт защищает с 2014 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Роберт Левандовски
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