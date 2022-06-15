«ПСЖ» не смог соблазнить Левандовски - бомбардир нацелен на трансфер только в один клуб

Центральный нападающий Роберт Левандовски, решивший уйти из мюнхенской «Баварии», мог перебраться в чемпионат Франции. Интерес к элитному бомбардиру проявлял «ПСЖ», однако поляк отказался от такого варианта продолжения карьеры.

Как стало известно Daily Mail, 33-летний голеадор настроен на переход исключительно в каталонскую «Барселону». Стороны давно ведут переговоры и близки к подписанию трехлетнего соглашения.

Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. Срок его действующего контракта с немецким клубом истекает по окончании сезона-2022/2023.

В минувшей кампании поляк забил 50 голов в 46 играх.

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