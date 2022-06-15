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Чемпионат Германии. Бундеслига

Флик высказался о конфликте Левандовски с «Баварией»

15 Июня 2022 • 10:10 Комментировать

Рулевой сборной Германии Ханс-Дитер Флик, ранее работавший главным тренером мюнхенской «Баварии», отреагировал на ситуацию нападающего Роберта Левандовски.

«Я провел отличный период карьеры вместе с Робертом в Мюнхене. Тогда он находился в своих лучших кондициях. Левандовски – настоящий профессионал своего дела, футболист мирового уровня. Очень жаль, что ситуация дошла до такого», - передает слова Ханса-Дитера Bild.

Левандовски ранее заявил, что больше не намерен выступать за «Баварию», несмотря на действующий контракт. Новым местом работы поляка, скорее всего, станет «Барселона».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски Ханс-Дитер Флик
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