Флик высказался о конфликте Левандовски с «Баварией»

Рулевой сборной Германии Ханс-Дитер Флик, ранее работавший главным тренером мюнхенской «Баварии», отреагировал на ситуацию нападающего Роберта Левандовски.

«Я провел отличный период карьеры вместе с Робертом в Мюнхене. Тогда он находился в своих лучших кондициях. Левандовски – настоящий профессионал своего дела, футболист мирового уровня. Очень жаль, что ситуация дошла до такого», - передает слова Ханса-Дитера Bild.

Левандовски ранее заявил, что больше не намерен выступать за «Баварию», несмотря на действующий контракт. Новым местом работы поляка, скорее всего, станет «Барселона».