«Барселона» уверена в трансфере Левандовски

У руководства каталонской «Барселоны» возрастает уверенность, что клубу удастся приобрести нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски. Согласно информации от журналиста Николо Скиры, «сине-гранатовые» уверены в том, что немцы примут их следующее предложение.

Ранее Левандовски уже согласовал с «Барселоной» контракт до 2025 года. У игрока остался всего год по контракту с «Баварией», но Роберт хочет покинуть команду уже в это межсезонье.

Левандовски должен стать первым трансфером «Барселоны» в это межсезонье. Перед этим клубу нужно продать игроков, чтобы решить проблемы с финансовым фэйр-плеем.