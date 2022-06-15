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Чемпионат Германии. Бундеслига

Экс-звезда «Зенита» может переехать во Францию

15 Июня 2022 • 08:58 Комментировать

Полузащитник сборной Бельгии и дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Франции. По данным Lequipe, интерес к 33-летнему исполнителю проявляет «Марсель». Представители клуба уже начали переговорный процесс с агентом игрока.

Провансальцы видят в Акселе замену Бубакару Камара, который перебрался в бирмингемскую «Астон Виллу» на правах свободного агента. Витсель может достаться «Марселю» бесплатно, поскольку его контракт с дортмундцами истекает в конце июня.

Добавим, что с 2012 по 2016 год бельгиец выступал за петербургский «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Аксель Витсель
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