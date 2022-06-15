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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» готов выделить 90 млн евро на трансфер восходящей звезды сборной Англии

15 Июня 2022 • 08:08 Комментировать

Английский вингер Джуд Беллингем, который играет за дортмундскую «Боруссию», может переехать на Пиренеи. Заинтересованность в его услугах проявляет мадридский «Реал».

По сообщениям журналистов Cadena Ser, руководство «королевского клуба» готово потратить на трансфер 18-летнего таланта 90 миллионов евро. Самому Беллингему «сливочные» планируют предложить долгосрочное трудовое соглашение на пять-шесть лет.

Джуд выступает за «шмелей» с 2020 года, его действующий контракт с клубом рассчитан еще на три сезона.

В минувшем розыгрыше Бундеслиги Беллингем забил три гола и отдал восемь ассистов в 32 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Джуд Беллингем
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