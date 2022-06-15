«Барселона» готовит улучшенное предложение по Левандовски

«Барселона» предложит «Баварии» улучшенные трансферные условия за переход нападающего Роберта Левандовски.

«Бавария» отклонила предыдущее предложение «Барселоны» в размере 32 млн евро и 5 млн в качестве бонусов. В прессе сообщается, что мюнхенцы требуют значительно больше – около 50 млн евро единым платежом. «Барселона» не намерена сдаваться: к концу текущей недели «сине-гранатовые» вернутся с улучшенным предложением, информирует Sport Bild. Сам 33-летний форвард, напомним, уже достиг личной договорённости с вице-чемпионами Ла Лиги.

Контракт Роберта Левандовски с «Баварией» рассчитан до следующего лета. Поляк на планирует продолжать карьеру в Мюнхене и надеется на скорейший уход в «Барселону».