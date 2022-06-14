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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» ведёт переговоры с «Боруссией» по полузащитнику, оценённому в 90 млн

14 Июня 2022 • 20:46 Комментировать

Мадридский «Реал» надеется пополнить ряды ещё одним перспективным полузащитником.

Недавно состав «Реала» официально пополнил 22-летний Орельен Чуамени, перешедший из «Монако». По данным Cadena Ser, на этом усиления средней линии для мадридцев не завершаются: действующие победители Лиги чемпионов ведут переговоры с дортмундской «Боруссией» по трансферу 18-летнего Джуда Беллингема. Немецкий клуб оценивает стоимость юного англичанина в 90 млн евро.

Хавбек сборной Англии провёл 44 матча за «шмелей» в прошедшем сезоне, став автором шести голов и 14 результативных передач. Его контракт действует до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем
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