«Реал» ведёт переговоры с «Боруссией» по полузащитнику, оценённому в 90 млн

Мадридский «Реал» надеется пополнить ряды ещё одним перспективным полузащитником.

Недавно состав «Реала» официально пополнил 22-летний Орельен Чуамени, перешедший из «Монако». По данным Cadena Ser, на этом усиления средней линии для мадридцев не завершаются: действующие победители Лиги чемпионов ведут переговоры с дортмундской «Боруссией» по трансферу 18-летнего Джуда Беллингема. Немецкий клуб оценивает стоимость юного англичанина в 90 млн евро.

Хавбек сборной Англии провёл 44 матча за «шмелей» в прошедшем сезоне, став автором шести голов и 14 результативных передач. Его контракт действует до 2025 года.