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«Бавария» решила расстаться с Забитцером

14 Июня 2022 • 20:16 Комментировать

Полузащитник «Баварии» Марсель Забитцер, согласно сведениям источника, будет выставлен на трансфер.

Одна из причин такого решения – высокая зарплата 28-летнего австрийца. Руководство мюнхенского гранда готово продать Забитцера всего за 15 млн евро, информирует издание Bild. Сам хавбек не чувствует от «Баварии» поддержки и разочарован планами клуба.

Марсель Забитцер пополнил ряды «Баварии» прошлым летом, перебравшись из «РБ Лейпцига» за 15 млн евро. За сезон в Мюнхене центральный полузащитник сборной Австрии успел провести 30 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Марсель Забитцер
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