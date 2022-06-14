«Бавария» решила расстаться с Забитцером

Полузащитник «Баварии» Марсель Забитцер, согласно сведениям источника, будет выставлен на трансфер.

Одна из причин такого решения – высокая зарплата 28-летнего австрийца. Руководство мюнхенского гранда готово продать Забитцера всего за 15 млн евро, информирует издание Bild. Сам хавбек не чувствует от «Баварии» поддержки и разочарован планами клуба.

Марсель Забитцер пополнил ряды «Баварии» прошлым летом, перебравшись из «РБ Лейпцига» за 15 млн евро. За сезон в Мюнхене центральный полузащитник сборной Австрии успел провести 30 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.