Сане раздражён эгоистичным поведением Левандовского

У вингера мюнхенской «Баварии» Лероя Сане сложились напряжённые отношения с нападающим команды Робертом Левандовским, сообщает Sport1.de.

По информации источника, игрока сборной Германии раздражает эгоистичное поведение польского форварда, а сам Левандовски нередко выражал недовольство действиями вингера на поле.

Ранее сообщалось, что Левандовски хочет покинуть мюнхенский клуб текущим летом и перейти в «Барселону».

В минувшем сезоне 26-летний Сане провёл в составе «Баварии» 45 матчей, в которых забил 14 голов, а также отдал 15 результативных передач. На счету 33-летнего Левандовского 50 голов и семь передач в 46 проведённых встречах.