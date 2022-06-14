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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» требует от «Барселоны» всю сумму за трансфер Левандовски одним платежом

14 Июня 2022 • 10:19 Комментировать (1)

Боссы «Баварии» не уверены в финансовой стабильности «Барселоны», так что мюнхенский клуб выдвинул свои условия каталонцам.

По информации журналиста Мануэля Вея, мюнхенская команда хочет получить от «Барселоны» всю сумму за трансфер 33-летнего польского форварда одним платежом, так как «Бавария» не доверяет каталонскому клубу. Напомним, что «Барселона» сейчас испытывает серьёзные финансовые трудности, но всё равно планирует подписывать новых игроков.

Роберт Левандовски намерен уже этим летом сменить клубную прописку и перебраться в «Барселону». Соглашение поляка с «Баварией» рассчитано до лета 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
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