«Бавария» всё ещё интересуется Кунде

Руководители мюнхенской «Баварии» всё ещё планируют заполучить в свою команду французского защитника «Севильи» Жюля Кунде.

По информации инсайдера Руди Галетти, мюнхенский клуб готов конкурировать с другими командами, которые заинтересованы в подписании 23-летнего французского футболиста. Стоит отметить, что действующее соглашение Кунде с «Севильей» рассчитано до июня 2024 года. Испанская команда планирует выручить с продажи своего игрока не менее 60 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Жюль Кунде провёл в испанском чемпионате 32 поединка, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.