«Бавария» назвала «Барселоне» финальную стоимость Левандовски

Руководство мюнхенской «Баварии» определилось с суммой отступных за трансфер главной звезды команды Роберта Левандовски. Информацию по этому поводу сообщил журналист Рамон Салмурри в эфире Catalunya Radio.

По сведениям источника, немецкий гранд готов отпустить польского голеадора, если за него заплатят 50 миллионов евро одним платежом. Главным претендентом на форварда считается каталонская «Барселона».

Левандовски ранее заявил, что не хочет больше оставаться в «Баварии», несмотря на действующий контракт до лета следующего года.

В прошлом сезоне Бундеслиги Роберт забил 35 голов в 34 матчах Бундеслиги.