В «Баварии» оценили трансфер Гравенберха

Хасан Салихамиджич, который занимает пост спортивного директора мюнхенской «Баварии», высказался о трансфере голландского хавбека Райана Гравенберха.

«Гравенберх поможет «Баварии». Он является одним из самых ярких талантов Европы. У него отличная техника, Райан очень динамичен и опасен в атаке. Нам нравятся игроки с подобным менталитетом. Уверен, что вместе мы добьемся успеха», - передает слова функционера клубная пресс-служба.

Трансфер Гранверберха обошелся мюнхенскому гранду в 18,5 миллиона евро. С ним был подписан долгосрочный трудовой договор.