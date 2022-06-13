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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гравенберх поделился эмоциями от перехода в «Баварию»

13 Июня 2022 • 19:38 Комментировать

Новичок «Баварии» Райан Гравенберх прокомментировал переход в немецкий клуб.

«Когда поступило предложение от «Баварии», мне не пришлось долго обдумывать его. «Бавария» — один из крупнейших клубов, игроки со всего мира хотят играть за этот клуб.

Я приехал в Мюнхен, чтобы выиграть много титулов, а «Бавария» привыкла выигрывать много титулов. С этим клубом возможно все, в том числе выиграть Лигу чемпионов. Эта команда очень сплочённая, что мне нравится», - приводит слова футболиста пресс-служба клуба.

Трансфер Гравенберха стал первым для «Баварии» в летнее трансферное окно. Ранее голландец выступал за «Аякс», за который сыграл в прошлом сезоне 42 матча, забил три мяча и отдал шесть результативных передач.

Ожидается, что вингер «Ливерпуля» Садио Мане тоже пополнит команду в летнее трансферное окно.


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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Бавария Бундеслига Райан Гравенберх
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