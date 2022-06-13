Пресс-служба «Баварии» объявила о переходе центрального полузащитника Райана Гравенберха.

«Гравенберх присоединился к академии «Аякса» в возрасте восьми лет и прошел через все молодежные команды, прежде чем дебютировать в основной команде в сезоне 2018/19 в возрасте всего 16 лет.

Он провел 103 матча во всех соревнованиях, забив 12 голов», — говорится на официальном сайте «Баварии».

Известно, что контракт подписан сроком на пять лет. В прошедшем сезоне он выиграл чемпионат Голландии в составе «Аякса». Он сыграл за команду в прошлом сезоне 42 матча, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.