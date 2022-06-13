Баумгартнер заинтересовал два клуба из топ-4 Ла Лиги

Полузащитник немецкого «Хоффенхайма» Кристоф Баумгартнер привлёк внимание двух клубов из топ-4 испанской Ла Лиги. Согласно изданию Mundo Deportivo, речь идёт о мадридском «Атлетико» и «Севилье».

22-летний футболист оценивается порталом «Трансфермаркт» в 22 миллиона евро. При этом нынешний контракт полузащитника с «Хоффенхаймом» истекает аж через три года.

Баумгартнер является основным игроком сборной Австрии. Полузащитник даже сумел отличиться на прошлогоднем чемпионате Европы, где его команда дошла до стадии ⅛ финала, уступив будущим победителя турнира в лице сборной Италии.