Экс-футболист «Баварии» назвал своего сына Мюнхеном

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Самуэль Куффур назвал своего новорожденного сына необычным именем, об этом стало известно журналистам портала Goal.com.

По сведениям источника, известный в прошлом ганский игрок выбрал для своего ребенка достаточно нестандартным именем. Самюэль назвал сына Мюнхеном, в честь родного города «Баварии».

Защитник выступал в составе немецкого гранда на протяжении 12 лет. Вместе с «Баварией» африканец шесть раз становился чемпионом Бундеслиги, а также выигрывал Кубок УЕФА и Лигу чемпионов. Самуэль трижды признавался лучшим футболистом года в Гане.