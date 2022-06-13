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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Ювентус» договорился о переходе лучшего игрока Лиги Европы

13 Июня 2022 • 08:13 Комментировать

Боссы туринского «Ювентуса» достигли договорённости с сербским полузащитником «Айнтрахта» Филипом Костичем, который был признан лучшим игроком Лиги Европы.

По информации Sky Sport Deutschland, представители туринской команды договорились с 29-летним сербским футболистом о контракте, по которому Костич будет получать около четырёх миллионов евро в год. Стоит отметить, что за лучшего игрока последней Лиги Европы «Айнтрахт» планирует получить около 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Филип Костич провёл в немецком чемпионате 31 встречу. Серб отметился четырьмя забитыми мячами и девятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Айнтрахт Франкфурт Филип Костич
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