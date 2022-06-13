«Ювентус» договорился о переходе лучшего игрока Лиги Европы

Боссы туринского «Ювентуса» достигли договорённости с сербским полузащитником «Айнтрахта» Филипом Костичем, который был признан лучшим игроком Лиги Европы.

По информации Sky Sport Deutschland, представители туринской команды договорились с 29-летним сербским футболистом о контракте, по которому Костич будет получать около четырёх миллионов евро в год. Стоит отметить, что за лучшего игрока последней Лиги Европы «Айнтрахт» планирует получить около 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Филип Костич провёл в немецком чемпионате 31 встречу. Серб отметился четырьмя забитыми мячами и девятью голевыми передачами.