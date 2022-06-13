Футболиста «Штуттгарта» арестовали на Ибице за изнасилование несовершеннолетней

Проблемы у немецкого футболиста турецкого происхождения - Атакана Каразора, 25-летнего защитника немецкого «Штуттгарта», арестовали на Ибице по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней испанки. Клуб уже подтвердил задержание своего полузащитника.

Как уточняет местное издание Periódico de Ibiza y Formentera, инцидент произошел вечером 8 июня в селе Талайя, в западной части острова. При этом речь, похоже, идет о групповом изнасиловании, так как вместе с Каразором был задержан и его приятель. Задержаны они были уже на следующий день, 9 июня.

Адвокаты Каразора уже приступили в своей работе, принесет ли она результат, покажет время.