«Любовь с первого взгляда» - Кевин-Принс Боатенг женился на... Луне

Немецкий полузащитник Кевин-Принс Боатенг решил покончить с холостяцкой жизнью и женился на своей подруге - итальянке Валентине Фрадегради. Они встретились прошлым летом, между ними сразу же возникли чувства, уверяют друзья пары. В декабре Кевин-Принс сделал Валентине предложение, и она ответила согласием.

Для организации свадьбы был приглашен известный деятель из этой области - Энцо Миччо. Боатенг и Фрадегради хотели организовать современную и необычную свадьбу, в результате чего торжество прошло... в виртуальной форме, как видно на фото ниже, в качестве «загса» выступила поверхность Луны.