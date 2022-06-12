Стала известна сумма отступных за звезду «Лейпцига» Нкунку

Нападающий «Лейпцига» Кристофер Нкунку намерен продлить контракт с немецким клубом, сообщает LVZ.

По информации источника, в соглашении француза будет прописана сумма отступных в размере 62 миллионов евро. Потенциальные покупатели смогут выкупить футболиста за эти деньги уже в следующее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что интерес к нападающему проявляют «Милан», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне 24-летний Нкунку провёл в составе «Лейпцига» 50 матчей, в которых забил 35 голов и отдал 19 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 80 миллионов евро.