Левандовски готов пойти на значительное снижение зарплаты ради перехода в «Барселону»

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски готов пойти на двукратное снижение заработной платы ради перехода в «Барселону», сообщает Bild.

По информации источника, в мюнхенском клубе Левандовски зарабатывает 24 миллиона евро в год, «Барселона» же готова платить звёздному форварду лишь 12. Кроме того, портал Transfermarkt оценивает футболиста в 45 миллионов евро, но руководство каталонского клуба не готово заплатить за трансфер игрока больше 32 миллионов.

Ранее сообщалось, что в случае срыва перехода в «Барселону», Левандовски готов рассмотреть предложения от «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне 33-летний нападающий провёл в составе «Баварии» 46 матчей, в которых забил 50 голов и отдал семь результативных передач.