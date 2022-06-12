Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски готов пойти на значительное снижение зарплаты ради перехода в «Барселону»

12 Июня 2022 • 15:39 Комментировать

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски готов пойти на двукратное снижение заработной платы ради перехода в «Барселону», сообщает Bild.

По информации источника, в мюнхенском клубе Левандовски зарабатывает 24 миллиона евро в год, «Барселона» же готова платить звёздному форварду лишь 12. Кроме того, портал Transfermarkt оценивает футболиста в 45 миллионов евро, но руководство каталонского клуба не готово заплатить за трансфер игрока больше 32 миллионов.

Ранее сообщалось, что в случае срыва перехода в «Барселону», Левандовски готов рассмотреть предложения от «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне 33-летний нападающий провёл в составе «Баварии» 46 матчей, в которых забил 50 голов и отдал семь результативных передач.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Июня
16:05 · Германия. Бундеслига
Стала известна сумма отступных за звезду «Лейпцига» Нкунку
15:39 · Германия. Бундеслига
Левандовски готов пойти на значительное снижение зарплаты ради перехода в «Барселону»
13:38 · Англия. Премьер-лига
Супруга Левандовски категорически против переезда в Лондон 2
13:29 · Германия. Бундеслига
Киммих: «Из-за Анчелотти я хотел уйти из «Баварии»
13:28 · Германия. 2-я бундеслига
«Шальке» продлил контракт с братом Сане
13:21 · Германия. Бундеслига
Чупо-Мотинг не собирается уходить из «Баварии»
12:51 · Германия. Бундеслига
Спортивный директор «Баварии»: Поговорили с Левандовски, так что теперь всё станет спокойнее
12:47 · Англия. Премьер-лига
Салихамиджич высказался о возможном переходе Мане в «Баварию»
10:06 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» проявляет интерес к Беллингему
09:14 · Англия. Премьер-лига
Левандовски готов рассмотреть предложение «Челси», если сорвётся переход в «Барселону»
00:34 · Германия. Бундеслига
Спортивный директор «Баварии»: «Рады приходу Гравенберха, его хотели все»
11 Июня
23:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов подписать Левандовски, если сорвётся его переход в «Барселону»
22:14 · Германия. Бундеслига
Левандовски уже всё решил: его не соблазняет интерес «ПСЖ»
21:28 · Германия. Бундеслига
Киммих – об игре за границей: «Это был бы интересный вызов»
21:17 · Германия. Бундеслига
Советник «ПСЖ» считает, что приход Левандовски сделает команду менее зависимой от Мбаппе
Все новости
Рекомендуем