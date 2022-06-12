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Киммих: «Из-за Анчелотти я хотел уйти из «Баварии»

12 Июня 2022 • 13:29 Комментировать

Период работы итальянского специалиста Карло Анчелотти в «Баварии» признан, в общем-то, неудачным - в подобном духе высказывались и различные игроки клуба, в частности, Томас Мюллер. Да и другие также - например, Йозуа Киммих. По его словам, во времена Анчелотти он был готов покинуть «Баварию».

- При Анчелотти дела для меня шли не лучшим образом. Я не так часто играл. Было время, когда я собирался покинуть клуб. Но Анчелотти ушел, и я снова стал игроком основного состава. И перестал думать об уходе, - цитирует игрока So Foot.

Карло Анчелотти тренировал мюнхенский клуб в сезоне 2016/2017.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Йозуа Киммих
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