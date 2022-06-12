Чупо-Мотинг не собирается уходить из «Баварии»

Агент камерунского нападающего «Баварии» Эрика Чупо-Мотинга высказался по поводу перспектив своего клиента в мюнхенской команде.

Агент Роджер Виттманн сказал журналистам, что все заявления о том, что камерунский футболист этим летом покинет мюнхенский клуб, надуманные. Виттманн отметил, что Чупо-Мотинг точно останется в «Баварии», так что нет никаких причин говорить или писать о возможном уходе форварда.

Напомним, что в прошедшем сезоне Эрик Чупо-Мотинг провёл в немецком чемпионате 20 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя ассистами.