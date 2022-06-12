Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Чупо-Мотинг не собирается уходить из «Баварии»

12 Июня 2022 • 13:21 Комментировать

Агент камерунского нападающего «Баварии» Эрика Чупо-Мотинга высказался по поводу перспектив своего клиента в мюнхенской команде.

Агент Роджер Виттманн сказал журналистам, что все заявления о том, что камерунский футболист этим летом покинет мюнхенский клуб, надуманные. Виттманн отметил, что Чупо-Мотинг точно останется в «Баварии», так что нет никаких причин говорить или писать о возможном уходе форварда.

Напомним, что в прошедшем сезоне Эрик Чупо-Мотинг провёл в немецком чемпионате 20 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя ассистами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Эрик Чупо-Мотинг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Июня
13:38 · Англия. Премьер-лига
Супруга Левандовски категорически против переезда в Лондон
13:29 · Германия. Бундеслига
Киммих: «Из-за Анчелотти я хотел уйти из «Баварии»
13:28 · Германия. 2-я бундеслига
«Шальке» продлил контракт с братом Сане
13:21 · Германия. Бундеслига
Чупо-Мотинг не собирается уходить из «Баварии»
12:51 · Германия. Бундеслига
Спортивный директор «Баварии»: Поговорили с Левандовски, так что теперь всё станет спокойнее
12:47 · Англия. Премьер-лига
Салихамиджич высказался о возможном переходе Мане в «Баварию»
10:06 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» проявляет интерес к Беллингему
09:14 · Англия. Премьер-лига
Левандовски готов рассмотреть предложение «Челси», если сорвётся переход в «Барселону»
00:34 · Германия. Бундеслига
Спортивный директор «Баварии»: «Рады приходу Гравенберха, его хотели все»
11 Июня
23:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов подписать Левандовски, если сорвётся его переход в «Барселону»
22:14 · Германия. Бундеслига
Левандовски уже всё решил: его не соблазняет интерес «ПСЖ»
21:28 · Германия. Бундеслига
Киммих – об игре за границей: «Это был бы интересный вызов»
21:17 · Германия. Бундеслига
Советник «ПСЖ» считает, что приход Левандовски сделает команду менее зависимой от Мбаппе
20:47 · Германия. Бундеслига
«Барселона» может столкнуться с конкуренцией в борьбе за Левандовски
18:45 · Россия. Премьер-лига
Булыкин дал совет Фомину на фоне новостей об интересе к нему со стороны «Фрайбурга» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем