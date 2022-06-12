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Чемпионат Германии. Бундеслига

Спортивный директор «Баварии»: Поговорили с Левандовски, так что теперь всё станет спокойнее

12 Июня 2022 • 12:51 Комментировать

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал журналистам о том, как обстоят дела с польским форвардом Робертом Левандовски, который намерен этим летом покинуть мюнхенский клуб.

Салихамиджич сказал Bayern & Germany, что недавно руководители «Баварии» провели личную беседу с польским футболистом по поводу его громких публичных заявлений, так что теперь всё станет немного спокойнее. Функционер также напомнил, что действующее соглашение форварда с «Баварией» рассчитано до лета 2023 года.

Напомним, что Роберт Левандовски хотел бы это трансферное окно перебраться в «Барселону».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хасан Салихамиджич Роберт Левандовски
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