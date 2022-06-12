Зачем «Бавария» купила Гравенберха: сравниваем Райана и Орельена Чуамени

Пока «Реал» и «ПСЖ» сорили деньгами в попытке подписать опорного полузащитника «Монако» Орельена Чуамени, «Бавария» тихо и намного дешевле договорилась о подписании его коллеги по амплуа Райана Гравенберха из «Аякса». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о голландце.
Трансферный рынок в футболе, конечно, порой удивляет. Есть три топ-клуба, которые искали опорного полузащитника. Пока «Реал» и «ПСЖ» бились за Орельена Чуамени из «Монако», трансфер которого со всеми бонусами оценивается в 100 миллионов евро, «Бавария» тихо подписывает Райана Гравенберха раза в четыре дешевле.
Справедливости ради стоит отметить, что, пожалуй, сейчас Чуамени действительно выглядит сильнее. Такое чувство возникает визуально, да и статистика говорит о том же, тем более что Чуамени проявил себя в чемпионате Франции, который уровнем выше, чем голландский.
|Отборы
|2,5
|1,6
|Перехваты
|2,9
|0,6
|Фолы
|1,5
|0,9
|Выносы
|0,9
|0,6
|Удары по воротам
|1,6
|1,6
|Обостряющие передачи
|0,8
|1,1
|Точность передач
|86,7%
|86,1%
|Обыгрыши
|1,1
|2,2
Из цифр выше видно, что Чуамени лучше действует в оборонительных действиях, а у голландца небольшое преимущество в атакующих. Добавим, что француз в прошедшем сезоне в чемпионате Франции забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи, у Гравенберха статистика – 2+5. Такой перекос отчасти всё же можно объяснить особенностями чемпионата. Кроме того, Гравенберха нельзя назвать чистым разрушителем, он скорее тяготеет к позиции «восьмёрки».
На самом деле неправильно оценивать Гравенберха, отталкиваясь от Чуамени. Голландец считается большим талантом в своей стране, и «Баварию» можно похвалить за эту сделку. В Эредивизи Гравенберх дебютировал в 16 лет и 130 дней, став самым молодым игроком «Аякса». Предыдущий рекорд принадлежал Кларенсу Зеедорфу, которому было 16 лет и 242 дня. Спустя два года Гравенберха впервые пригласили в сборную Голландии.
Гравенберх обладает отличными физическими данными – он высокий и крепкий. При этом у него хорошая техника, и он очень подвижный. Голландца часто сравнивают с другим французом – Полем Погба образца «Ювентуса», а также иногда с Наби Кейта из «Ливерпуля».
В «Баварии» Гравенберха ждёт серьёзная конкуренция. На его позиции сейчас играют Джошуа Киммих и Леон Горетцка, так что молодому голландцу пока, пожалуй, уготовано место на скамейке запасных. Однако по своему таланту он должен если не в этом сезоне, то в обозримом будущем занять место в стартовом составе мюнхенцев.
Что касается стоимости, то точно не надо делать на неё акцент. Отчасти это просто проблема «Аякса» – неумение продавать своих игроков за большие деньги. Если не считать де Лихта и де Йонга, амстердамцы своих лидеров отпускают за сравнительно небольшое вознаграждение. Играй Гравенберх в той же Франции, его цена была бы выше раза в два.
«Баварию» же можно поздравить с успешным трансфером. На Гравенберха, по слухам, претендовали «Ювентус», «МЮ», за ним следили «Ливерпуль» и тот же «Реал». Однако мюнхенцы сумели убедить Гравенберха присоединиться к ним. Теперь главное – продолжить развивать талант этого хавбека.
Роман Андреев