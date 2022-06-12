Зачем «Бавария» купила Гравенберха: сравниваем Райана и Орельена Чуамени

Пока «Реал» и «ПСЖ» сорили деньгами в попытке подписать опорного полузащитника «Монако» Орельена Чуамени, «Бавария» тихо и намного дешевле договорилась о подписании его коллеги по амплуа Райана Гравенберха из «Аякса». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о голландце.

Трансферный рынок в футболе, конечно, порой удивляет. Есть три топ-клуба, которые искали опорного полузащитника. Пока «Реал» и «ПСЖ» бились за Орельена Чуамени из «Монако», трансфер которого со всеми бонусами оценивается в 100 миллионов евро, «Бавария» тихо подписывает Райана Гравенберха раза в четыре дешевле.

Справедливости ради стоит отметить, что, пожалуй, сейчас Чуамени действительно выглядит сильнее. Такое чувство возникает визуально, да и статистика говорит о том же, тем более что Чуамени проявил себя в чемпионате Франции, который уровнем выше, чем голландский.

ТТД в среднем за матч Орельен Чуамени Райан Гравенберх Отборы 2,5 1,6 Перехваты 2,9 0,6 Фолы 1,5 0,9 Выносы 0,9 0,6 Удары по воротам 1,6 1,6 Обостряющие передачи 0,8 1,1 Точность передач 86,7% 86,1% Обыгрыши 1,1 2,2

Из цифр выше видно, что Чуамени лучше действует в оборонительных действиях, а у голландца небольшое преимущество в атакующих. Добавим, что француз в прошедшем сезоне в чемпионате Франции забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи, у Гравенберха статистика – 2+5. Такой перекос отчасти всё же можно объяснить особенностями чемпионата. Кроме того, Гравенберха нельзя назвать чистым разрушителем, он скорее тяготеет к позиции «восьмёрки».

На самом деле неправильно оценивать Гравенберха, отталкиваясь от Чуамени. Голландец считается большим талантом в своей стране, и «Баварию» можно похвалить за эту сделку. В Эредивизи Гравенберх дебютировал в 16 лет и 130 дней, став самым молодым игроком «Аякса». Предыдущий рекорд принадлежал Кларенсу Зеедорфу, которому было 16 лет и 242 дня. Спустя два года Гравенберха впервые пригласили в сборную Голландии.

Гравенберх обладает отличными физическими данными – он высокий и крепкий. При этом у него хорошая техника, и он очень подвижный. Голландца часто сравнивают с другим французом – Полем Погба образца «Ювентуса», а также иногда с Наби Кейта из «Ливерпуля».

В «Баварии» Гравенберха ждёт серьёзная конкуренция. На его позиции сейчас играют Джошуа Киммих и Леон Горетцка, так что молодому голландцу пока, пожалуй, уготовано место на скамейке запасных. Однако по своему таланту он должен если не в этом сезоне, то в обозримом будущем занять место в стартовом составе мюнхенцев.

Что касается стоимости, то точно не надо делать на неё акцент. Отчасти это просто проблема «Аякса» – неумение продавать своих игроков за большие деньги. Если не считать де Лихта и де Йонга, амстердамцы своих лидеров отпускают за сравнительно небольшое вознаграждение. Играй Гравенберх в той же Франции, его цена была бы выше раза в два.

«Баварию» же можно поздравить с успешным трансфером. На Гравенберха, по слухам, претендовали «Ювентус», «МЮ», за ним следили «Ливерпуль» и тот же «Реал». Однако мюнхенцы сумели убедить Гравенберха присоединиться к ним. Теперь главное – продолжить развивать талант этого хавбека.

Роман Андреев