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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски уже всё решил: его не соблазняет интерес «ПСЖ»

11 Июня 2022 • 22:14 Комментировать

По данным источника, нападающий «Баварии» Роберт Левандовски не горит желанием переходить в «ПСЖ».

33-летний форвард сообщил своему клубу и всему миру о желании перебраться в «Барселону» этим летом. Как стало известно сегодня, на Левандовски также претендует «ПСЖ», однако поляк непоколебим – его по-прежнему интересует только трансфер в «Барселону», сообщает французское издание RMC Sport. Роберт, как известно, уже согласовал личные контрактные условия с «сине-гранатовыми».

Действующее соглашение Левандовски с «Баварией» истекает следующим летом. Сумма потенциального трансфера оценивается в 40 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона ПСЖ Роберт Левандовски
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