Киммих – об игре заграницей: «Это был бы интересный вызов»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих рассказал, что хотел бы попробовать свои силы за пределами Германии.

«Это был бы интересный вызов. Я не знаю, что произойдёт через несколько лет, посмотрим.

У меня очень хороший тренер, который является сторонником привлекательного футбола. Мне здесь очень весело, но где-то в моей голове всегда есть профессиональный и личный вызов – однажды открыть для себя новые горизонты», — сказал немец в интервью So Foot.

Киммих выступает за «Баварию» с 2015 года. Его контракт рассчитан до 2025 года.

В прошедшем сезоне 27-летний опорник провёл за «рекордмайстер» 39 матчей во всех турнирах, забил три мяча и 12 раз ассистировал своим партнёрам. Сайт Transfermarkt оценивает его в 80 млн евро.