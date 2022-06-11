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Чемпионат Германии. Бундеслига

Киммих – об игре заграницей: «Это был бы интересный вызов»

11 Июня 2022 • 21:28 Комментировать

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих рассказал, что хотел бы попробовать свои силы за пределами Германии.

«Это был бы интересный вызов. Я не знаю, что произойдёт через несколько лет, посмотрим.

У меня очень хороший тренер, который является сторонником привлекательного футбола. Мне здесь очень весело, но где-то в моей голове всегда есть профессиональный и личный вызов – однажды открыть для себя новые горизонты», — сказал немец в интервью So Foot.

Киммих выступает за «Баварию» с 2015 года. Его контракт рассчитан до 2025 года.

В прошедшем сезоне 27-летний опорник провёл за «рекордмайстер» 39 матчей во всех турнирах, забил три мяча и 12 раз ассистировал своим партнёрам. Сайт Transfermarkt оценивает его в 80 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Йозуа Киммих
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