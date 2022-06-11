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Чемпионат Германии. Бундеслига

Советник «ПСЖ» считает, что приход Левандовски сделает команду менее зависимой от Мбаппе

11 Июня 2022 • 21:17 Комментировать

Новый советник «ПСЖ» Луис Кампос намерен всерьёз продвигать идею приобретений нападающего «Баварии» Роберта Левандовски.

По мнению Кампоса, приход поляка принесёт огромную пользу, поскольку опытный форвард поможет парижанам значительно меньше зависеть от Килиана Мбаппе в плане голевой результативности, информируют французские СМИ.

Как уже сообщалось, «ПСЖ» будет непросто переманить в свои ряды Левандовски, так как тот загорелся идеей поиграть за «Барселону» и уже достиг устной договорённости с «сине-гранатовыми». Однако на стороне французского гранда серьёзное финансовое преимущество над каталонским клубом.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона ПСЖ Роберт Левандовски Килиан Мбаппе
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