«Барселона» может столкнуться с конкуренцией в борьбе за Левандовски

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски заинтересовал ещё один клуб.

33-летний поляк уже решил, что не продолжит выступать за «Баварию». Он надеется перебраться в «Барселону», однако мюнхенцы не торопятся расставаться со своей звездой, планируя сначала найти достойную замену на позицию центрфорварда. Как сообщает L'ÉQUIPE, на Левандовски появился ещё один претендент – французский «ПСЖ». Однако в Париже понимают, что провернуть сделку будет непросто: игрок принципиально не рассматривает предложения от других клубов, кроме «Барселоны», в чём признавался сам.

Контракт Роберта Левандовски с «Баварией» истекает через год.