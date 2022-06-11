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Чемпионат Германии. Бундеслига

Лапорта: «Я не собираюсь говорить о Левандовски, он игрок «Баварии»

11 Июня 2022 • 15:15 Комментировать

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отказался давать комментарии относительно возможного перехода в команду нападающего «Баварии» Роберта Левандовски. Напомним, что поляк давит на руководство мюнхенцев ради перехода в каталонский клуб.

«Я не собираюсь говорить о Левандовски, он игрок «Баварии». Говорить о нём сейчас будет некорректно», – цитирует президента «Барселоны» итальянский журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Левандовски не интересуют варианты с переходом в другие клубы. Поляк хочет только в «Барселону». Руководство «Баварии» настаивает, что поляк будет вынужден отработать свой контракт до конца.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Жоан Лапорта Роберт Левандовски
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