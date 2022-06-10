Лучший игрок Бундеслиги не намерен покидать свой клуб

Полузащитник «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку останется в немецком клубе, сообщает Leipziger Volkszeitung.

По информации источника, игрок решил остаться в Германии. Он подпишет с «быками» новый контракт, несмотря на интерес со стороны «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Нкунку перешёл в «РБ Лейпциг» в 2019 году из «ПСЖ» за 13 млн евро. Его действующее соглашение рассчитано до 2024 года.

В прошедшем сезоне 24-летний француз провёл за клуб 50 матчей во всех турнирах, забил 35 мячей и отдал 19 результативных передач. По итогам чемпионата Нкунку был признан лучшим игроком Бундеслиги. Сайт Transfermarkt оценивает его в 80 млн евро.