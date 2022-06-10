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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски засомневался в переходе в «Барселону»

10 Июня 2022 • 12:09 Комментировать

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски засомневался в правильности своего решения перейти в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, эти сомнения были вызваны словами президента испанской Ла Лиги Хавьера Тебаса, ранее заявившего, что каталонский клуб на текущий момент не имеет возможности приобрести польского форварда. Для осуществления такого трансфера руководство «Барселоны» должно продать ряд своих футболистов.

Действующее соглашение Левандовски с «Баварией» рассчитано до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего футболиста в 45 миллионов евро.

В минувшем сезоне Левандовски провёл в составе мюнхенского клуба 46 матчей, забив 50 голов и отдав семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски Хавьер Тебас
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