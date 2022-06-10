Бундеслига теряет звёзд: Немецкие клубы не справляются с новыми финансовыми реалиями

В немецкой Бундеслиге намечается кризис звёзд. Эрлинг Холанн уже ушёл, Роберт Левандовски публично говорит о подобном желании. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о Бундеслиге, которая стремительно становится менее звёздной.

Немецкие клубы привыкли жить довольно скромно. Пока английские, испанские, один французский и некоторые итальянские клубы швыряются деньгами и подписывают топ-звёзд, немецкие команды делали ставку на свою школу и на молодых, нераскрученных игроков. Довольно долго эта тактика давала немцам результат. «Бавария» собирала сильнейших игроков Бундеслиги, клубы второго эшелона собирали лидеров середняков. В итоге это позволяло иметь по-настоящему сильные и звёздные составы.

Однако после того, как «ПСЖ» сломал трансферный рынок, купив Мбаппе и Неймара за несусветные деньги, и переходы стоимостью в 100 миллионов перестали удивлять, у немецких клубов появились проблемы. Коллективы из Бундеслиги оказываются неконкурентоспособными на рынке, не имея возможности подписывать лучших игроков.

Самой дорогой покупкой в истории Бундеслиги является Люка Эрнандес, за которого «Бавария» заплатила 80 миллионов евро. На втором месте – Лерой Сане, за которого мюнхенцы отдали 60 миллионов. На третьем же – Юлиан Дракслер, которого «Вольфсбург» ещё аж в 2016 году приобрёл за 43 миллиона! Если же смотреть на самые крупные трансферы в истории футбола, то тот же Эрнандес не входит даже в топ-20, а Дракслер – в топ-100!

Раньше «Бавария» спокойно комплектовала составы из лучших футболистов Бундеслиги, но теперь она оказалась неспособна конкурировать. Подписание Дайо Упамекано год назад скорее исключение. При этом в последние годы из Германии в другие чемпионаты уехали Усман Дембеле, Джейдон Санчо, Кай Хаверц, Кевин де Брюйне, Кристиан Пулишич, Пьер-Эмерик Обамеянг, Наби Кейта, Тимо Вернер. «Бавария» не могла конкурировать в финансовом плане.

Вдобавок ко всему сами мюнхенцы стали активно терять своих игроков, не имея возможности их удержать. В 2014-м продажа Тони Крооса из «Баварии» в «Реал» была скорее исключением. Однако в последнее время лидеры мюнхенцев стали уходить в большом количестве: Тьяго Алькантара, Давид Алаба, теперь Роберт Левандовски и, возможно, Серж Гнабри.

Другие немецкие клубы тоже страдают от ослабления состава. Ещё недавно та же дортмундская «Боруссия» продавал лидеров в «Баварию» или за границу и закупалась пачками лучших игроков других немецких клубов. Буквально три года назад «Боруссия» на внутреннем рынке за 75 миллионов сумела подписать Юлиана Брандта из «Байера», Торгана Азара из «Боруссии» Мёнхенгладбах и Нико Шульца из «Хоффенхайма». Сейчас только один Флориан Вирц или Мусса Диаби в «Байере» стоят дороже. Справедливости ради стоит сказать, что Нико Шлоттербека из «Фрайбурга» купили за скромные по нынешним меркам 20 миллионов евро, но за ним английские клубы просто не охотились.

Немецкие клубы пытаются жить в новых обстоятельствах, однако это становится всё сложнее. Новое поколение местных футболистов не такое яркое, как было пару лет назад, когда звёздочек хватало на всех. Клубы из Бундеслиги пытаются успеть подписать талантов из соседней Австрии, где футбол в последние годы быстро растёт. Очевидно, что немецким клубам надо что-то делать, чтобы резко увеличить доходы и начать покупать звёзд, иначе местные клубы будут становиться всё слабее на международном уровне.

Так или иначе, но в предстоящем сезоне в Германии звёзд первой величины может почти не остаться, если не считать ветеранов «Баварии» и «Боруссии». Нойер, Мюллер, Ройс никуда не денутся. После ухода Холанна и Левандовски главными звёздами, видимо, будут Лерой Сане, Серж Гнабри, Кристофер Нкунку, Джуд Биллингэм и Садио Мане, если придёт (ну и Джошуа Киммих, но он занимает такую позицию, что не слишком заметен). А если купят и их, то придётся довольствоваться теми же Вирцем и Рафаэлем Борре.

Роман Андреев