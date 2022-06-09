«Бавария» и «Боруссия» поспорят за крайнего защитника сборной Хорватии

Левый защитник сборной Хорватии и немецкого «Штуттгарта» Борна Соса привлёк внимание двух ведущих клубов Бундеслиги.

24-летний хорват стал одним из лучших игроков чемпионата Германии прошедшего сезона в своём амплуа, в результате чего заинтересовал представителей именитых клубов из ведущих европейских лиг. Среди интересующихся назывались «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона», однако, по данным Bild, наиболее явный интерес к фулбеку проявляют мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Цена вопроса может составить порядка 25 млн евро.

В завершившейся кампании Борна Соса стал автором двух голов и девяти результативных передач в 30 поединках за «Штуттгарт».