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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» и «Боруссия» поспорят за крайнего защитника сборной Хорватии

09 Июня 2022 • 21:26 Комментировать

Левый защитник сборной Хорватии и немецкого «Штуттгарта» Борна Соса привлёк внимание двух ведущих клубов Бундеслиги.

24-летний хорват стал одним из лучших игроков чемпионата Германии прошедшего сезона в своём амплуа, в результате чего заинтересовал представителей именитых клубов из ведущих европейских лиг. Среди интересующихся назывались «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона», однако, по данным Bild, наиболее явный интерес к фулбеку проявляют мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Цена вопроса может составить порядка 25 млн евро.

В завершившейся кампании Борна Соса стал автором двух голов и девяти результативных передач в 30 поединках за «Штуттгарт».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Штуттгарт Боруссия Дортмунд Борна Соса
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