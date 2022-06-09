«Бавария» назвала условие, при котором отпустит Левандовски в «Барселону»

Мюнхенская «Бавария» согласится продать Роберта Левандовски в «Барселону» этим летом только при определённых условиях.

Польский нападающий многократно заявлял о желании покинуть «Баварию» и присоединиться к «Барселоне» как можно быстрее. Несмотря на это, мюнхенцы не горят желанием отпускать своего ведущего игрока до конца контракта. По данным Kicker, «Бавария» расстанется с Левандовски в ближайшие месяцы только в том случае, если сможет найти на его место форварда, способного забивать более 30 голов за сезон. Если такой игрок не будет найден, то 33-летнему поляку придётся остаться вне зависимости от его собственного желания.

Контракт Роберта Левандовски с «Баварией» рассчитан до следующего лета.