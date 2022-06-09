Спортивный директор «Байера» Рольфес: «Мы хотим, чтобы Диаби играл за нас как можно дольше»

Спортивный директор леверкузенского «Байера» Симон Рольфес заявил о намерениях клуба сохранить полузащитника Мусса Диаби на максимально длительный срок. Об этом бывший капитан «Байера» заявил в короткой беседе с журналистом Райаном Тэйлором.

«Мы хотим, чтобы Диаби играл за нас как можно дольше. Мы хотим сохранить его на максимально длительный срок. На данный момент мы не получали никаких предложений по трансферу», – сказал Рольфес.

Напомним, что Диаби ранее не исключил своё возможное возвращение в «ПСЖ». Воспитанник парижан в прошлом сезоне забил 13 голов и отдал 12 ассистов в немецкой Бундеслиге.