Кайседо и Чупо-Мотинг получили щедрые предложения от катарских клубов

Нападающий «Дженоа» Фелипе Кайседо и форвард мюнхенской «Баварии» Эрик-Максим Чупо-Мотинг могут продолжить карьеру в Катаре. Согласно информации от журналиста Николо Скиры, нападающие получили очень щедрые предложения от местных клубов.

Чупо-Мотинг провёл свой второй сезон за мюнхенскую «Баварию» после перехода из «ПСЖ» на правах свободного агента. Что касается Кайседо, вторую половину сезона эквадорец провёл на правах аренды в составе миланского «Интера», где принял участие лишь в трёх матчах Серии А.

Имена клубов, которые заинтересованы в трансфере форвардов пока не разглашаются.