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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кайседо и Чупо-Мотинг получили щедрые предложения от катарских клубов

09 Июня 2022 • 12:51 Комментировать

Нападающий «Дженоа» Фелипе Кайседо и форвард мюнхенской «Баварии» Эрик-Максим Чупо-Мотинг могут продолжить карьеру в Катаре. Согласно информации от журналиста Николо Скиры, нападающие получили очень щедрые предложения от местных клубов.

Чупо-Мотинг провёл свой второй сезон за мюнхенскую «Баварию» после перехода из «ПСЖ» на правах свободного агента. Что касается Кайседо, вторую половину сезона эквадорец провёл на правах аренды в составе миланского «Интера», где принял участие лишь в трёх матчах Серии А.

Имена клубов, которые заинтересованы в трансфере форвардов пока не разглашаются.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Дженоа Фелипе Кайседо Эрик-Максим Чупо-Мотинг
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