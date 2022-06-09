В «Барселоне» довольны словами Левандовски о «Баварии»

В каталонской «Барселоне» довольны поведением польского форварда Роберта Левандовски. Как информирует Sport1.de, на днях президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта связался с агентом нападающего и поблагодарил Роберта за его заявления в отношении мюнхенской «Баварии».

Нападающий дал четко понять, что больше не собирается защищать цвета немецкого гранда. Он надеется присоединиться к «Барсе» этим летом, несмотря на действующее трудовое соглашение с «Баварией».

33-летний бомбардир защищает цвета мюнхенцев с 2014 года. В минувшем сезоне Бундеслиги Роберт отметился 35 забитыми мячами в 34 сыгранных поединках.