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Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Барселоне» довольны словами Левандовски о «Баварии»

09 Июня 2022 • 10:43 Комментировать

В каталонской «Барселоне» довольны поведением польского форварда Роберта Левандовски. Как информирует Sport1.de, на днях президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта связался с агентом нападающего и поблагодарил Роберта за его заявления в отношении мюнхенской «Баварии».

Нападающий дал четко понять, что больше не собирается защищать цвета немецкого гранда. Он надеется присоединиться к «Барсе» этим летом, несмотря на действующее трудовое соглашение с «Баварией».

33-летний бомбардир защищает цвета мюнхенцев с 2014 года. В минувшем сезоне Бундеслиги Роберт отметился 35 забитыми мячами в 34 сыгранных поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Жоан Лапорта Роберт Левандовски
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