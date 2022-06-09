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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Хоффенхайм» хочет подписать защитника «Вольфсбурга»

09 Июня 2022 • 09:22 Комментировать

Руководство «Хоффенхайма» планирует подписать соглашение с американским защитником «Вольфсбурга» Джоном Бруксом.

По информации издания Kicker, 29-летний американский футболист этим летом станет свободным агентом, так как защитник не сумел договориться с боссами «Вольфсбурга» о новом соглашении. «Хоффенхайм» уже сделал Бруксу предложение, но переговоры между сторонами пока всё ещё продолжаются.

Напомним, что в прошедшем сезоне Джон Брукс провёл в немецком чемпионате 31 встречу и отметился одним забитым мячом. До этого американец также выступал за «Герту».

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Евро-Футбол.Ру,
Вольфсбург Хоффенхайм Джон Брукс
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