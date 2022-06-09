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Президент «Барселоны» поблагодарил Левандовски

09 Июня 2022 • 01:46 Комментировать

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выразил благодарность Роберту Левандовски за проявленное им упорство в борьбе за уход из «Баварии».

За последнее время польский нападающий сделал множество откровенных публичных заявлений, в которых прямым текстом рассказал о желании поскорее покинуть «Баварию» и присоединиться к «Барселоне». По информации журналиста Sport1 Керри Хау, президент «сине-гранатовых» на днях позвонил агенту Левандовски, чтобы поблагодарить нападающего за его публичные высказывания. В каталонском клубе очень довольны тем, насколько яро 33-летний поляк настаивает на трансфере.

Контракт Роберта Левандовски с «Баварией» рассчитан до следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
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