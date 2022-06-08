«Айнтрахт» хочет продлить контракт со своим лидером

«Айнтрахт» хочет продлить контракт с полузащитником Филипом Костичем, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, немецкий клуб предлагает своему лидеру соглашение до 2026 года с увеличением зарплаты до четырёх млн евро в год не считая бонусов.

Костич выступает за «орлов» с 2018 года. Его действующий контракт рассчитан до 2023 года.

В прошедшем сезоне 29-летний серб провёл за клуб 43 матча во всех турнирах, забил семь мячей и отдал 15 голевых передач. Сайт Transfermarkt оценивает игрока в 20 млн евро.