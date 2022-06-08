Немецкий топ-клуб хочет купить «украинского Неймара»

Украинский талант Михаил Мудрик, права на которого принадлежат донецкому «Шахтёру», близок к переезду в Европу. Об этом рапортует издание Kicker.

Согласно сведениям источник, леверкузенский «Байер» по-прежнему заинтересован в подписании восходящей украинской звезды. В настоящий момент «фармацевты» обсуждают с «горняками» финансовые условия сделки. Сумма потенциального трансфера оценивается в десять миллионов евро.

Срок действующего трудового соглашения Мудрика с донецким клубом рассчитан до 2026 года. Михаил, которого за стиль игры сравнивают с бразильцем Неймаром, в этом году провел дебютный матч за сборную Украины и отметился голом.