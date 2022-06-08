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Ферран Торрес: «Желание Левандовски перейти в «Барселону» вызывает гордость»

08 Июня 2022 • 14:38 Комментировать

Полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес поделился мнением о возможном переходе нападающего «Баварии» Роберта Левандовски в каталонский клуб.

Испанец признался, что хотел бы видеть звёздного форварда в составе своей команды.

«Его статистика говорит сама за себя. Это один из лучших форвардов последнего десятилетия. То, что он мотивирован перейти в «Барселону», вызывает гордость», — приводит слова Торреса COPE.

Ранее сообщалось, что Левандовски хочет перейти из мюнхенского клуба в «Барселону» летом нынешнего года. Однако руководство немецкого гранда не желает отпускать польского нападающего, чей контракт с «Баварией» рассчитан до июня следующего года.

В минувшем сезоне 33-летний форвард провёл в составе своей команды 45 матчей, забив 50 голов и отдав две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски Ферран Торрес
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