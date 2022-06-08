«Фиорентина» близка к подписанию полузащитника сборной Австрии

Боссы «Фиорентины» в ближайшее время подпишут соглашение с австрийским полузащитником «Хоффенхайма» Флорианом Грилличем.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 26-летний австрийский футболист этим летом станет свободным агентом. «Фиалки» предлагают игроку сборной Австрии соглашение до 2026 года. Стоит отметить, что в услугах Гриллича также заинтересованы несколько команд из АПЛ, а именно «Лидс» и лондонский «Арсенал».

В прошедшем сезоне Флориан Гриллич провёл в немецком чемпионате в составе «Хоффенхайма» 18 поединков, но голами или ассистами не отметился. В активе австрийца семь жёлтых карточек.