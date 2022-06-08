Левандовски: Надеюсь, что фанаты «Баварии» меня когда-нибудь поймут

Звёздный нападающий «Баварии» Роберт Левандовски обратился к фанатам мюнхенской команды.

Левандовски сказал Bild, что он всегда старался выкладываться в матчах за мюнхенский клуб на 100 процентов, чтобы оправдать ожидания болельщиков. Поляк отметил, что он не эгоистичен и прекрасно помнит о том, какой путь прошёл вместе с «Баварией».

«Вокруг меня сейчас ходит множество разных разговоров, но надеюсь, что фанаты «Баварии» смогут меня когда-нибудь понять», - добавил форвард.

Напомним, что Роберт Левандовски этим летом намерен сменить клубную прописку и перебраться в «Барселону».