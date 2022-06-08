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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски: Надеюсь, что фанаты «Баварии» меня когда-нибудь поймут

08 Июня 2022 • 07:47 Комментировать

Звёздный нападающий «Баварии» Роберт Левандовски обратился к фанатам мюнхенской команды.

Левандовски сказал Bild, что он всегда старался выкладываться в матчах за мюнхенский клуб на 100 процентов, чтобы оправдать ожидания болельщиков. Поляк отметил, что он не эгоистичен и прекрасно помнит о том, какой путь прошёл вместе с «Баварией».

«Вокруг меня сейчас ходит множество разных разговоров, но надеюсь, что фанаты «Баварии» смогут меня когда-нибудь понять», - добавил форвард.

Напомним, что Роберт Левандовски этим летом намерен сменить клубную прописку и перебраться в «Барселону».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски
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