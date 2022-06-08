«Ты меня не уважаешь»: Почему Левандовски намерен покинуть «Баварию»

Роберт Левандовски был лидером «Баварии» на протяжении последних лет, но этим летом собирается уйти. Клуб заявляет, что намерен удержать поляка, а форвард обвиняет команду в отсутствии уважения. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о происходящем.

Роберт Левандовски по окончании сезона заявил, что хочет покинуть «Баварию» несмотря на то, что его контракт с клубом действует ещё в течение одного сезона. Поляк не единственный, кто озвучил желание сменить команду. Тот же Садио Мане хочет покинуть «Ливерпуль». Однако, в отличие от сенегальца, ситуация поляка стремительно превращается в полноценный конфликт. Руководители «Баварии» публично заявляют, что форвард должен исполнить контракт, а его продажа не входит в планы мюнхенцев. Левандовски же в ответ говорит: «Во мне что-то умерло. Я хочу уйти из «Баварии», чтобы вернуть в свою жизнь угасшие эмоции». На днях форвард и вовсе обвинил клуб в отсутствии уважения. «Какой игрок захочет перейти в «Баварию», зная, что с ним может случиться ситуация, похожая на мою? Где же тогда преданность и уважение? – задаётся вопросом Левандовски.

Что же случилось? Почему Левандовски решил сменить клуб, где является звездой и любимцем? Поляк выступает за «Баварию» 8 лет, в течение которых неизменно выигрывал Бундеслигу, а также победил Лигу чемпионов. Теперь же Левандовски не просто уходит, но буквально сжигает мосты.

Судя по всему, причин несколько. Легко назвать спортивные. Левандовски осталось заключить последний большой контракт, так как ему в августе исполнится 34 года. Возможно, он хочет успеть поиграть ещё где-то, кроме Германии, где он в общей сложности выиграл уже 10 чемпионств. Однако, кажется, что дело не только и не столько в этом.

По данным прессы, Левандовски – один из двух лидеров «Баварии», которым не по душе работа Юлиана Нагельсманна в качестве главного тренера. Не сказать, что молодой наставник впечатляет своей работой. Две выигранные Бундеслиги – это хорошо, но в Европе клуб проваливается. Если вылет в позапрошлом сезоне от «ПСЖ» на стадии четвертьфинала ещё можно было понять, то в прошедшем мюнхенцы споткнулись на той же стадии уже в поединках с «Вильярреалом». Можно вспомнить, что «Бавария» ещё в 1/8 финала умудрилась проиграть первый матч «Зальцбургу». Да и вылет из Кубка Германии после матча с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха, завершившегося со счётом 0:5, не прибавил Нагельсманну авторитета.

И игрок, и тренер опровергли наличие конфликта, но, кажется, это тот случай, когда какое-то недопонимание всё же есть.

Настроение Левандовски, судя по всему, испортила история с Эрлингом Холанном. По данным прессы, «Бавария» до последнего боролась с «Манчестер Сити» за то, чтобы подписать норвежца. Левандовски не молод, так что желание мюнхенцев думать о будущем понятно. Однако поляк был не в восторге, что «Бавария» открыто стала искать ему замену, учитывая, что его контракт был рассчитан до лета 2023 года. Левандовски изначально планировал продлить договор с «Баварией», остаться главным нападающим, но история с Холанном изменила эти намерения.

Агент поляка Пини Захави сообщил следующее: «Я расскажу вам анекдот из прошлого года. Я приехал в Мюнхен на встречу с Оливером Каном (генеральным директором), Хасаном Салихамиджичем (спортивным директором) и Марко Неппе (техническим директором). Я спросил: «Что вы думаете о продлении контракта с Робертом?». В ответ было молчание. Ни да, ни нет, ни может быть – просто ничего! В конце встречи я сказал: «Если это так, то продайте его следующим летом». Они ответили: «На самом деле мы не хотим продавать, но если вы принесёте нам предложение свыше 120 миллионов, мы можем поговорить». Это была сумма, в которую обошёлся бы Холанн, включая все комиссионные».

Сам Левандовски хочет в «Барселону», о чём он сам и рассказал. Уже сообщалось, что форвард рассматривает возможность расторгнуть договор с «Баварией», так как в регламенте ФИФА есть такая возможность. Правда, пока поляк к ней не прибегает, потому что есть всё же риск получить дисквалификацию. Однако это лишь подчёркивает серьёзность намерений Левандовски.

На самом деле немного грустно, что история поляка и «Баварии» заканчивается практически конфликтом. Левандовски можно назвать одной из легенд клуба, но, судя по всему, теперь никаких тёплых чувств между игроком и командой не будет.

Роман Андреев