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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски попросил больше не называть его игроком «Баварии»

07 Июня 2022 • 21:00 Комментировать

Польский нападающий Роберт Левандовски попросил общественность не ассоциировать его с «Баварией».

«Я проинформировал клуб и публично заявил, что принял решение не продлевать контракт. Так что давайте больше не будем говорить о моем будущем в «Баварии», — цитирует поляка Bild.

32-летний поляк добавил, что уважает законы и правила немецкого клуба. По словам Левандовски, он дал понять «Баварии», что чувствует на данный момент.

Ранее СМИ сообщили о том, что футболист хочет перейти в «Барселону», но «Бавария» против. Из-за этого, он собирается бойкотировать летние сборы с командой. Напомним, его контракт рассчитан до лета 2023 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Бундеслига Ла Лига Роберт Левандовски
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