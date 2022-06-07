Левандовски попросил больше не называть его игроком «Баварии»

Польский нападающий Роберт Левандовски попросил общественность не ассоциировать его с «Баварией».

«Я проинформировал клуб и публично заявил, что принял решение не продлевать контракт. Так что давайте больше не будем говорить о моем будущем в «Баварии», — цитирует поляка Bild.

32-летний поляк добавил, что уважает законы и правила немецкого клуба. По словам Левандовски, он дал понять «Баварии», что чувствует на данный момент.

Ранее СМИ сообщили о том, что футболист хочет перейти в «Барселону», но «Бавария» против. Из-за этого, он собирается бойкотировать летние сборы с командой. Напомним, его контракт рассчитан до лета 2023 года.